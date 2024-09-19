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ЄС допоможе Україні з ремонтом побитих енегооб'єктів: це покриє 15% потреб у споживанні

Ірина Балачук, Марія ЄмецьЧетвер, 19 вересня 2024, 14:13
ЄС допоможе Україні з ремонтом побитих енегооб'єктів: це покриє 15% потреб у споживанні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото з мережі Х

Євросоюз допоможе Україні відремонтувати пошкоджені росіянами енергетичні об’єкти, які забезпечують приблизно 15% потреб українців у споживанні. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

Деталі: Президентка оголосила план енергетичної допомоги ЄС для України. Він включає 3 напрямки, перший з яких – ремонт пошкоджених росіянами об’єктів. 

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Пряма мова президентки Єврокомісії: "Всього Україні на цю зиму потрібно 17 ГВт потужності…  80% українських ТЕС зруйновані, і третина ГЕС. На цьому ми зосередимо наші зусилля з відновлення, з метою відновити 2,5 ГВт генерації на цю зиму. Це приблизно 15% потреб України".

За словами фон дер Ляєн, внаслідок системних ударів Росії по українській енергосистемі знищено приблизно половину всієї генерації. За масштабами це співставно з енергосистемами Латвії, Литви та Естонії разом. 

Вона нагадала, що Україні вже передали понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС від різних країн, і така допомога продовжить надходити. 

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"У Литві поступово розбирають цілу ТЕС і "по шматочках" перевозять в Україну з нашою підтримкою, де знову зберуть її. Це яскравий доказ прагнення країн-членів та ЄС підтримувати Україну", – підсумувала фон дер Ляєн. 

Передісторія:

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.

Єврокомісіядопомога Україніенергетика
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