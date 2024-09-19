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ЕС поможет Украине с ремонтом побитых энегообъектов: покроют 15% потребностей в потреблении

Ирина Балачук, Мария ЕмецЧетверг, 19 сентября 2024, 14:13
ЕС поможет Украине с ремонтом побитых энегообъектов: покроют 15% потребностей в потреблении
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото из сети Х

Евросоюз поможет Украине отремонтировать поврежденные россиянами энергетические объекты, которые обеспечивают примерно 15% потребностей украинцев в потреблении.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Детали: Президент объявила план энергетической помощи ЕС для Украины. Он включает 3 направления, первое из которых – ремонт поврежденных россиянами объектов.

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Прямая речь президента Еврокомиссии: "Всего Украине на эту зиму нужно 17 ГВт мощности... 80% украинских ТЭС разрушены, и треть ГЭС. На этом мы сосредоточим наши усилия по восстановлению, с целью восстановить 2,5 ГВт генерации на эту зиму. Это примерно 15% потребностей Украины".

Детали: По словам фон дер Ляйен, в результате системных ударов России по украинской энергосистеме уничтожено примерно половину всей генерации. По масштабам это сопоставимо с энергосистемами Латвии, Литвы и Эстонии вместе.

Она напомнила, что Украине уже передали более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС от разных стран, и такая помощь продолжит поступать.

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"В Литве постепенно разбирают целую ТЭС и "по кусочкам" перевозят в Украину с нашей поддержкой, где снова соберут ее. Это яркое доказательство стремления стран-членов и ЕС поддерживать Украину", – подытожила фон дер Ляйен.

Предыстория:

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Еврокомиссияпомощь Украинеэнергетика
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