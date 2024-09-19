Німеччина передала Україні понад 20 танків Leopard

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч 155-мм снарядів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини

Деталі: Окрім 22 Leopard 1 A5, які країна передала спільно із Данією, а також 61 тисячі боєприпасів 155-мм калібру, Україна також отримає:

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п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;

три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;

1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.

Зокрема, Німеччина передала Україні 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, а також:

20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

20 безпілотних надводних апаратів;

12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;

шість Hornet XR.

Також у новому німецькому пакеті є:

три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;

16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;

дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

два автомобілі охорони кордону;

112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

вісім автоцистерн Zetros.

Німеччина від початку збройного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року надала Україні матеріально-технічні засоби зі складів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 млрд євро.

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Окрім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині.

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