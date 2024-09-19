Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Німеччина передала Україні понад 20 танків Leopard

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 19 вересня 2024, 14:32
Німеччина передала Україні понад 20 танків Leopard
Leopard 1 A5. Ілюстративне фото: Getty Images

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч 155-мм снарядів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини

Деталі: Окрім 22 Leopard 1 A5, які країна передала спільно із Данією, а також 61 тисячі боєприпасів 155-мм калібру, Україна також отримає: 

Реклама:
  • п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
  • три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
  • дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
  • 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
  • 1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.

Зокрема, Німеччина передала Україні 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, а також:

  • 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • 20 безпілотних надводних апаратів;
  • 12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;
  • шість Hornet XR.

Також у новому німецькому пакеті є: 

  • три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
  • 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
  • дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
  • два автомобілі охорони кордону;
  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • вісім автоцистерн Zetros.

Німеччина від початку збройного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року надала Україні матеріально-технічні засоби зі складів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 млрд євро.

РЕКЛАМА:

Окрім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині.

Нагадаємо:

  • Напередодні стало відомо, що уряд Німеччини виділяє додаткові 50 млн євро на лікування поранених українських солдатів.
  • Також раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголошувала про плани країни надати додаткові 100 млн євродопомоги Україні цієї зими.

Німеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Ліванська армія відходить від кордону з Ізраїлем

"Укрпошта" почала розсилати повістки на Херсонщині – ОВА

відеоЗеленський про реалізацію Плану перемоги: Чекаємо від партнерів "конкретних речей"

Кротевич: Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Содоля

Ізраїль повідомив Вашингтон про підготовку обмеженої наземної операції в Лівані – WP

Столтенберг: Чи приймати Україну в НАТО з окупованими територіями, вирішать члени Альянсу

Усі новини...
Сергій Рахманін: ТЦК не переросли радянські військкомати. На Одещині й Закарпатті кількість їхніх порушень – критична 
Росіяни перетворили Кінбурнську косу на зону бойових дій: пожежі нищать заповідник
Індійські снаряди через Європу потрапляють в Україну попри протести Росії – Reuters
Останні новини
23:30
Чому люди розмовляють уві сні і чи варто через це хвилюватися – пояснює медик
23:28
Армія РФ запустила ударні БпЛА з кількох напрямків
23:05
Новини економіки 30 вересня: "Енергоатом" кинувся захищати АЕС від дронів, відключення взимку неминучі
22:31
футзалВизначились усі учасники 1/2 фіналу чемпіонату світу
22:30
ЗМІ: Ліванська армія відходить від кордону з Ізраїлем
22:05
фотоЯк у Луцьку відкривали найбільшу в Україні картину "Космогонію": репортаж
21:20
Експорт IT-послуг впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення
21:14
Коли не треба пробачати? Розбір 8 життєвих ситуацій
21:09
"Укрпошта" почала розсилати повістки на Херсонщині – ОВА
20:56
футболУПЛ: "Зоря" переграла "Ворсклу" у 8 турі чемпіонату України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: