Німеччина передала Україні понад 20 танків Leopard
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч 155-мм снарядів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини
Деталі: Окрім 22 Leopard 1 A5, які країна передала спільно із Данією, а також 61 тисячі боєприпасів 155-мм калібру, Україна також отримає:
- п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
- один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
- три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
- дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
- 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
- 1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.
Зокрема, Німеччина передала Україні 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, а також:
- 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- 20 безпілотних надводних апаратів;
- 12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;
- шість Hornet XR.
Також у новому німецькому пакеті є:
- три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
- одна броньована інженерна машина DACHS;
- шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
- 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
- дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
- два автомобілі охорони кордону;
- 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- вісім автоцистерн Zetros.
Німеччина від початку збройного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року надала Україні матеріально-технічні засоби зі складів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 млрд євро.
Окрім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині.
Нагадаємо:
- Напередодні стало відомо, що уряд Німеччини виділяє додаткові 50 млн євро на лікування поранених українських солдатів.
- Також раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголошувала про плани країни надати додаткові 100 млн євродопомоги Україні цієї зими.