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Германия передала Украине более 20 танков Leopard

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 19 сентября 2024, 14:32
Германия передала Украине более 20 танков Leopard
Leopard 1 A5. Иллюстративное фото: Getty Images

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает два десятка танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч 155-мм снарядов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Германии

Детали: Помимо 22 Leopard 1 A5, которые страна передала совместно с Данией, а также 61 тысячи боеприпасов калибра 155 мм, Украина получит:

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  • пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
  • один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
  • три самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;
  • две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
  • 1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию.

В частности, Германия передала Украине 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями, а также:

  • 20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
  • 20 беспилотных надводных аппаратов;
  • 12 разведывательных беспилотников SONGBIRD;
  • шесть Hornet XR.

Также в новом немецком пакете есть:

  • три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;
  • одна бронированная инженерная машина DACHS;
  • шесть танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
  • 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
  • две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
  • два автомобиля охраны границы;
  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • восемь автоцистерн Zetros.

Германия с начала вооруженного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года предоставила Украине материально-технические средства со складов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 млрд евро.

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Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.

Напомним:

Германияоружие
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