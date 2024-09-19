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Пораненим на війні киянам виплачуватимуть одноразову допомогу у 45 тис. грн

Євген КізіловЧетвер, 19 вересня 2024, 15:34
Пораненим на війні киянам виплачуватимуть одноразову допомогу у 45 тис. грн
фото: pixabay

Київська міська рада проголосувала за виплату одноразової допомоги у 45 тисяч гривень пораненим киянам, які захищали Україну.

Джерело: сайт міськради

Деталі: Таким чином Київрада підтримала ініціативу мера Віталія Кличка.

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Заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда пояснила, як будуть здійснюватися виплати. За її словами, наразі порядок виплат розробляється. З ним можна буде ознайомитися на Порталі Захисників і Захисниць.

Пряма мова: "На час дії воєнного стану кияни, які мають поранення під час бойових дій, отримуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 тисяч гривень із міського бюджету. Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА наразі працює над розробкою порядку виплати. Утім уже зараз можемо запевнити, що ця допомога буде доступна через Портал Захисників і Захисниць. Ми зробимо все, щоб подання заявки було максимально простим і займало лише кілька хвилин".

Київвійнасоцвиплати
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