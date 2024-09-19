Раненым на войне киевлянам будут выплачивать одноразовое пособие в 45 тыс. грн

Киевский городской совет проголосовал за выплату единовременного пособия в 45 тысяч гривен раненым киевлянам, которые защищали Украину.

Источник: сайт горсовета

Детали: Таким образом Киевсовет поддержал инициативу мэра Виталия Кличко.

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Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда объяснила, как будут осуществляться выплаты. По ее словам, сейчас порядок выплат разрабатывается. С ним можно будет ознакомиться на Портале Защитников и Защитниц.

Прямая речь: "На время действия военного положения киевляне, которые имеют ранения во время боевых действий, будут получать единовременную материальную помощь в размере 45 тысяч гривен из городского бюджета. Департамент социальной и ветеранской политики КГГА сейчас работает над разработкой порядка выплаты. Впрочем, уже сейчас можем заверить, что эта помощь будет доступна через Портал Защитников и Защитниц. Мы сделаем все, чтобы подача заявки была максимально простой и занимала всего несколько минут".