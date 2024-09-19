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Німеччина виділить додаткові 400 млн євро на військову допомогу Україні

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 19 вересня 2024, 16:12
Німеччина виділить додаткові 400 млн євро на військову допомогу Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

Німеччина цьогоріч планує додатково виділити 400 млн євро на військову допомогу Україні, про це йдеться у листі державного секретаря з питань фінансів Флоріана Тонкара до бюджетного комітету Бундестагу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Політик Соціал-демократичної партії посилається на додаткову потребу, оголошену Федеральним міністерством оборони, та складну ситуацію, в якій опинилася Україна у війні з Росією.

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Кошти мають бути використані, зокрема, на "закупівлю військової техніки у збройової промисловості", пише Тонкар.

За його словами, успіхи російських збройних сил погіршили становище України. Українські війська зазнали "великих матеріальних втрат" через зростаючу перевагу Росії в артилерії та застосуванні керованих авіабомб.

Існує "серйозний ризик (...), що Україна зазнає поразки в своїй оборонній боротьбі без суттєво збільшеної підтримки", пише Тонкар.

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Нагадаємо:

  • Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що федеральний уряд виділить додаткові гроші на постачання зброї в Україну. Йдеться про кошти на додачу до 7,5 млрд євро, вже закладених в німецькому бюджеті для України на цей рік.
  • Влітку німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.
  • Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.

Німеччинадопомога Україні
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