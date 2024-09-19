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Германия выделит дополнительные 400 млн евро на военную помощь Украине

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 19 сентября 2024, 16:12
Германия выделит дополнительные 400 млн евро на военную помощь Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Германия в этом году планирует дополнительно выделить 400 млн евро на военную помощь Украине, об этом говорится в письме государственного секретаря по вопросам финансов Флориана Тонкара в бюджетный комитет Бундестага.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Политик Социал-демократической партии ссылается на дополнительную потребность, объявленную Федеральным министерством обороны, и сложную ситуацию, в которой оказалась Украина в войне с Россией.

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Средства должны быть использованы, в частности, на "закупку военной техники у оружейной промышленности", пишет Тонкар.

По его словам, успехи российских вооруженных сил ухудшили положение Украины. Они понесли "большие материальные потери" из-за растущего превосходства России в артиллерии и применении управляемых авиабомб.

Существует "серьезный риск (...), что Украина потерпит поражение в своей оборонительной борьбе без существенно увеличенной поддержки", пишет Тонкар.

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Напомним:

  • Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что федеральное правительство выделит дополнительные деньги на поставки оружия в Украину. Речь идет о средствах в дополнение к 7,5 млрд евро, уже заложенных в немецком бюджете для Украины на этот год.
  • Летом немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.
  • В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.

Германияпомощь Украине
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