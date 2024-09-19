В ЄС говорять про прискорену інтеграцію України для вступу – Стефанішина

Віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина вважає, що європейські партнери готові до особливого ставлення у переговорах про вступ України до ЄС.

Джерело: Стефанішина на конференції Accession Exchange Forum у Києві, "Європейська правда"

Деталі: За словами віцепрем’єрки, що є відповідальною за євроінтеграцію України та очолює переговорну команду України, на зустрічах з європейськими партнерами вже обговорюються механізми прискорення інтеграції.

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"На кожній зустрічі я чую два запитання – чи ми сприймаємо весь обсяг права ЄС, і чи потребуємо ми процедур прискореної інтеграції", – заявила вона.

Стефанішина наголосила, що питання про готовність імплементувати весь обсяг EU acquis, тобто законодавства ЄС – стандартне у переговорах з державами-кандидатами, оскільки сторона ЄС має переконатися у цьому, зрозуміти, де можуть знадобитися перехідні періоди тощо.

"Але щодо прискореної інтеграції – це вже щось нове. Ми свого часу ініціювали ці розмови, а тепер нас про це питає сторона ЄС", – пояснила вона. Стефанішина також підкреслила, що сприймає це як готовність ЄС до адаптації цих процедур, оскільки перші кроки для прискорення вже відбуваються.

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Зокрема, ЄС готовий відійти від своїх правил щодо послідовного проходження усіх етапів на шляху до членства.

"На відміну від стандартного підходу, ми робимо все паралельно", – пояснила вона.

Як повідомляла "ЄвроПравда", на цій конференції Стефанішина побилася об заклад із журналістом щодо дати вступу України в ЄС.

Посол ЄС в Україні прогнозує, що Україна може вступити у Євросоюз до 2030 року.