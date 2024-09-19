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В ЕС говорят об ускоренной интеграции Украины для вступления – Стефанишина

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоЧетверг, 19 сентября 2024, 18:05
В ЕС говорят об ускоренной интеграции Украины для вступления – Стефанишина

Вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина считает, что европейские партнеры готовы к особому отношению в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Источник: Стефанишина на конференции Accession Exchange Forum в Киеве, "Европейская правда"

Детали: По словам вице-премьера, которая является ответственной за евроинтеграцию Украины и возглавляет переговорную команду Украины, на встречах с европейскими партнерами уже обсуждаются механизмы ускорения интеграции.

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"На каждой встрече я слышу два вопроса – воспринимаем ли мы весь объем права ЕС и нуждаемся ли мы в процедурах ускоренной интеграции", – заявила она.

Стефанишина отметила, что вопрос о готовности имплементировать весь объем EU acquis, то есть законодательства ЕС – стандартный в переговорах с государствами-кандидатами, поскольку сторона ЕС должна убедиться в этом, понять, где могут понадобиться переходные периоды, и тому подобное.

"Но что касается ускоренной интеграции – это уже что-то новое. Мы в свое время инициировали эти разговоры, а теперь нас об этом спрашивает сторона ЕС", – пояснила она. Стефанишина также подчеркнула, что воспринимает это как готовность ЕС к адаптации этих процедур, поскольку первые шаги для ускорения уже происходят.

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В частности, ЕС готов отойти от своих правил относительно последовательного прохождения всех этапов на пути к членству.

"В отличие от стандартного подхода, мы делаем все параллельно", – пояснила она.

Как сообщала "ЕвроПравда", на этой конференции Стефанишина поспорила с журналистом относительно даты вступления Украины в ЕС.

Посол ЕС в Украине прогнозирует, что Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года.

ЕСевроинтеграцияУкраина
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