Повітряні сили показали, як зенітники нищили "Шахеди" на півдні
Четвер, 19 вересня 2024, 19:17
У ніч на 19 вересня воїни зенітної ракетної Херсонської бригади знищили 9 російських ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Напружена бойова робота тривала на півдні України у ніч на 19 вересня 2024 року. Дев’ять збитих ударних безпілотників "Shahed-136/131" на рахунку воїнів зенітної ракетної Херсонської бригади. Зокрема, три збиті "шахеди" в доробку мобільної вогневої групи Ярослава (на фото)".
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У ніч на 19 вересня воїни зенітної ракетної Херсонської бригади знищили 9 російських ударних безпілотників.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 19, 2024
Відео - Повітряне командування "Південь" pic.twitter.com/om1c5KHfWn
Що передувало:
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Уночі 19 вересня Протиповітряна оборона збила над Україною 42 ударні БпЛА типу "Shahed", а також керовану авіаційну ракету Х-59/69.