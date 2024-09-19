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Повітряні сили показали, як зенітники нищили "Шахеди" на півдні

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 вересня 2024, 19:17
Повітряні сили показали, як зенітники нищили Шахеди на півдні
Фото ілюстративне з Facebook-сторінки Генштабу

У ніч на 19 вересня воїни зенітної ракетної Херсонської бригади знищили 9 російських ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Напружена бойова робота тривала на півдні України у ніч на 19 вересня 2024 року. Дев’ять збитих ударних безпілотників "Shahed-136/131" на рахунку воїнів зенітної ракетної Херсонської бригади. Зокрема, три збиті "шахеди" в доробку мобільної вогневої групи Ярослава (на фото)".

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Зенітник Ярослав
Фото - Повітряне командування "Південь"

Що передувало:

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Уночі 19 вересня Протиповітряна оборона збила над Україною 42 ударні БпЛА типу "Shahed", а також керовану авіаційну ракету Х-59/69.

війнаХерсонська областьПовітряні сили ЗСУППО
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