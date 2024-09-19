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Воздушные силы показали, как зенитчики уничтожали "Шахеды" на юге

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 сентября 2024, 19:17
Воздушные силы показали, как зенитчики уничтожали Шахеды на юге
Фото иллюстративное с Facebook-страницы Генштаба

В ночь на 19 сентября воины зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили 9 российских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Напряженная боевая работа продолжалась на юге Украины в ночь на 19 сентября 2024 года. Девять сбитых ударных беспилотников "Shahed-136/131" на счету воинов зенитной ракетной Херсонской бригады. В частности, три сбитые "Шахеды" в активе мобильной огневой группы Ярослава (на фото)".

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Зенитчик Ярослав
Фото - Воздушное командование "Юг"

Что предшествовало:

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Ночью 19 сентября Противовоздушная оборона сбила над Украиной 42 ударных БпЛА типа "Shahed", а также управляемую авиационную ракету Х-59/69.

войнаХерсонская областьВоздушные силы ВСУПВО
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