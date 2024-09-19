Воздушные силы показали, как зенитчики уничтожали "Шахеды" на юге

В ночь на 19 сентября воины зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили 9 российских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Напряженная боевая работа продолжалась на юге Украины в ночь на 19 сентября 2024 года. Девять сбитых ударных беспилотников "Shahed-136/131" на счету воинов зенитной ракетной Херсонской бригады. В частности, три сбитые "Шахеды" в активе мобильной огневой группы Ярослава (на фото)".

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У ніч на 19 вересня воїни зенітної ракетної Херсонської бригади знищили 9 російських ударних безпілотників.

Відео - Повітряне командування "Південь" pic.twitter.com/om1c5KHfWn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 19, 2024

Зенитчик Ярослав Фото - Воздушное командование "Юг"

Что предшествовало:

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Ночью 19 сентября Противовоздушная оборона сбила над Украиной 42 ударных БпЛА типа "Shahed", а также управляемую авиационную ракету Х-59/69.