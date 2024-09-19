Прикордонники знайшли в багажнику авто скрипку, ймовірно, авторства Страдіварі
Четвер, 19 вересня 2024, 19:56
З України намагалися вивезти скрипку, що може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки "MITSUBISHI" у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.
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Дослівно: "Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі.
Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза".