Пограничники нашли в багажнике авто скрипку, вероятно, авторства Страдивари
Четверг, 19 сентября 2024, 19:56
Из Украины пытались вывезти скрипку, которая может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари.
Источник: ГПСУ
Детали: Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки "MITSUBISHI" в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
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Дословно: "Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и изрядно ценится в мире.
Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза".