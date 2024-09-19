Пограничники нашли в багажнике авто скрипку, вероятно, авторства Страдивари

Из Украины пытались вывезти скрипку, которая может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари.

Источник: ГПСУ

Детали: Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки "MITSUBISHI" в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

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Фото - ГПСУ

Дословно: "Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и изрядно ценится в мире.

Фото - ГПСУ

Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза".