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Зеленський наступного тижня відвідає США: заплановані зустрічі з Байденом, Гарріс та Трампом

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 вересня 2024, 20:06
Зеленський наступного тижня відвідає США: заплановані зустрічі з Байденом, Гарріс та Трампом
Президенти Зеленський і Байден. Фото getty images

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Сполучені Штати Америки.

Джерело: речник Зеленського Сергій Нікіфоров

Пряма мова: "Президент України серед іншого виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

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Володимир Зеленський проведе зустріч із Президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи".

Деталі: Крім того, глава держави планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

ЗеленськийСШАБайденТрамп
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