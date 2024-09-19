Зеленский на следующей неделе посетит США: запланированы встречи с Байденом, Харрис и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров

Прямая речь: "Президент Украины среди прочего выступит на Генеральной Ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

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Владимир Зеленский проведет встречу с Президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы".

Детали: Кроме того, глава государства планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом.