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Зеленський: На Курський напрямок вдалося відволікти 40 тисяч росіян

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 вересня 2024, 20:32
Зеленський: На Курський напрямок вдалося відволікти 40 тисяч росіян
ілюстративне фото росзмі

Президент Володимир Зеленський повідомив, на Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість".

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Деталі: Також Зеленський повідомив про низку нарад з військовим керівництвом. На них формували наповнення для перемовин із партнерами, зокрема, щодо Донеччини.

Пряма мова: "Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський".

ЗеленськийКурська область війна
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