Зеленский: На Курское направление удалось отвлечь 40 тысяч россиян

Президент Владимир Зеленский сообщил, на Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "И отдельно – операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость".

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Детали: Также Зеленский сообщил о ряде совещаний с военным руководством. На них формировали наполнение для переговоров с партнерами, в частности, по Донбассу.

Прямая речь: "Сейчас Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал оккупанта в Донецкой области. Ситуация остается крайне сложной, тяжелые бои ежедневно – Кураховское направление, Покровское".