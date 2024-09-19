Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Росіяни знову запустили по Україні "Шахеди". На Київщині працює ППО

Євген КізіловЧетвер, 19 вересня 2024, 00:00
Росіяни знову запустили по Україні Шахеди. На Київщині працює ППО
ілюстрація: Getty Images

Росія запустила на територію України групу ударних безпілотників типу Shahed.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах, Київська ОВА

Деталі: Повідомляється, що станом на 21:00 дрони летять Сумщиною у напрямку міста Ромни.

Реклама:

Доповнено: Близько 21:30 у ПС повідомили, що Україною летять уже дві групи "Шахедів": одна продовжує рух на півдні Сумщини курсом на Полтавщину, інша рухається на півдні Чернігівщини курсом на південний захід.

Згідно з онлайн-мапою, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині зараз оголошено повітряну тривогу.

 

Доповнено 2: Згодом тривога поширилася на Черкащину та Харківщину.

РЕКЛАМА:

За даними Повітряних сил, станом на 22:00 одна група шахедів продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини, інша - на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси, третя група дронів подовжує рух на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Миргород.

О 22:28 Повітряні сили повідомили, що групи "Шахедів" продовжують рух: 

  • на Сумщині, курс західний;
  • на Харківщині, курс на Полтавщину;
  • на Полтавщині, курс південно-західний;
  • на Черкащині, курс на південний захід;
  • на Миколаївщині, курс на Кривий Ріг;
  • на Херсонщині, курс на Миколаївщину.

О 22:55 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні працює ППО по безпілотниках.

О 23:05 повідомили про безпілотники:

  • на південному сході від Києва курсом на південний захід;
  • на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву;
  • на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;
  • на південний захід від Сум курсом на Харківщину;
  • на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;
  • на північ від Миколаєва курсом на північний захід.

О 23:52 з'явилось чергове оновлення щодо руху БпЛА: 

  • на півночі Сумщини курсом на захід;
  • на південному заході Сумщини курсом Полтавщину;
  • курсом на Полтаву;
  • на південь від Харкова курс на південний схід;
  • на північному сході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину;
  • на заході Кіровоградщини курсом на Вінниччину;
  • на Черкащині курсом на південний захід;
  • на північ від Миколаєва курсом на північний захід;
  • на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Нагадаємо: Останнім часом росіяни щовечора і щоночі запускають по Україні "Шахеди". А їхній правитель Володимир Путін заявив про плани збільшити майже в 10 разів випуск російських дронів у 2024 році.

19 вересня близько 16:00 росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по будинку для літніх людей у Сумах. Є поранені, за даними ОВА, у лікарні помер 1 постраждалий.

безпілотникиСумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Держдеп США: Україна може бити вглиб Росії своєю зброєю, їй не потрібен дозвіл

Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану

відеоІзраїль заявив про "наступний етап бойових дій" і завдав ударів по Бейруту

ЗМІ: Ліванська армія відходить від кордону з Ізраїлем

"Укрпошта" почала розсилати повістки на Херсонщині – ОВА

Кротевич: Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Содоля

Усі новини...
Зеленський наступного тижня відвідає США: заплановані зустрічі з Байденом, Гарріс та Трампом
Зеленський: На Курський напрямок вдалося відволікти 40 тисяч росіян
Рятувальники завершили роботи на місці удару росіян по пансіонату в Сумах
Генштаб: Найгарячіше на Курахівському напрямку – 49 боїв
Останні новини
06:21
Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії: троє людей загинуло, серед них відома телеведуча
06:08
футбол"Коли діти повернулись на обстріляну базу, ми відчули гордість". Тренер "Локомотива" – про теракт росіян
05:25
Пентагон підтримав "право Ізраїлю на самозахист"
04:52
Держдеп США: Україна може бити вглиб Росії своєю зброєю, їй не потрібен дозвіл
04:00
баскетболЛегенда НБА помер у віці 58 років
03:33
ISW: Росія та Іран розширюють економічне і фінансове співробітництво
02:20
Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану
02:03
Renault припинить виробництво моторів для команди Формули-1
01:57
В Київській області відбивали атаку "Шахедів"
01:39
відеоІзраїль заявив про "наступний етап бойових дій" і завдав ударів по Бейруту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: