Росіяни знову запустили по Україні "Шахеди". На Київщині працює ППО

Росія запустила на територію України групу ударних безпілотників типу Shahed.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах, Київська ОВА

Деталі: Повідомляється, що станом на 21:00 дрони летять Сумщиною у напрямку міста Ромни.

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Доповнено: Близько 21:30 у ПС повідомили, що Україною летять уже дві групи "Шахедів": одна продовжує рух на півдні Сумщини курсом на Полтавщину, інша рухається на півдні Чернігівщини курсом на південний захід.

Згідно з онлайн-мапою, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині зараз оголошено повітряну тривогу.

Доповнено 2: Згодом тривога поширилася на Черкащину та Харківщину.

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За даними Повітряних сил, станом на 22:00 одна група шахедів продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини, інша - на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси, третя група дронів подовжує рух на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Миргород.

О 22:28 Повітряні сили повідомили, що групи "Шахедів" продовжують рух:

на Сумщині, курс західний;

на Харківщині, курс на Полтавщину;

на Полтавщині, курс південно-західний;

на Черкащині, курс на південний захід;

на Миколаївщині, курс на Кривий Ріг;

на Херсонщині, курс на Миколаївщину.

О 22:55 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні працює ППО по безпілотниках.

О 23:05 повідомили про безпілотники:

на південному сході від Києва курсом на південний захід;

на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву;

на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;

на південний захід від Сум курсом на Харківщину;

на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;

на північ від Миколаєва курсом на північний захід.

О 23:52 з'явилось чергове оновлення щодо руху БпЛА:

на півночі Сумщини курсом на захід;

на південному заході Сумщини курсом Полтавщину;

курсом на Полтаву;

на південь від Харкова курс на південний схід;

на північному сході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину;

на заході Кіровоградщини курсом на Вінниччину;

на Черкащині курсом на південний захід;

на північ від Миколаєва курсом на північний захід;

на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Нагадаємо: Останнім часом росіяни щовечора і щоночі запускають по Україні "Шахеди". А їхній правитель Володимир Путін заявив про плани збільшити майже в 10 разів випуск російських дронів у 2024 році.

19 вересня близько 16:00 росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по будинку для літніх людей у Сумах. Є поранені, за даними ОВА, у лікарні помер 1 постраждалий.