Росіяни знову запустили по Україні "Шахеди". На Київщині працює ППО
Росія запустила на територію України групу ударних безпілотників типу Shahed.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах, Київська ОВА
Деталі: Повідомляється, що станом на 21:00 дрони летять Сумщиною у напрямку міста Ромни.
Доповнено: Близько 21:30 у ПС повідомили, що Україною летять уже дві групи "Шахедів": одна продовжує рух на півдні Сумщини курсом на Полтавщину, інша рухається на півдні Чернігівщини курсом на південний захід.
Згідно з онлайн-мапою, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині зараз оголошено повітряну тривогу.
Доповнено 2: Згодом тривога поширилася на Черкащину та Харківщину.
За даними Повітряних сил, станом на 22:00 одна група шахедів продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини, інша - на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси, третя група дронів подовжує рух на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Миргород.
О 22:28 Повітряні сили повідомили, що групи "Шахедів" продовжують рух:
- на Сумщині, курс західний;
- на Харківщині, курс на Полтавщину;
- на Полтавщині, курс південно-західний;
- на Черкащині, курс на південний захід;
- на Миколаївщині, курс на Кривий Ріг;
- на Херсонщині, курс на Миколаївщину.
О 22:55 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні працює ППО по безпілотниках.
О 23:05 повідомили про безпілотники:
- на південному сході від Києва курсом на південний захід;
- на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву;
- на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;
- на південний захід від Сум курсом на Харківщину;
- на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;
- на північ від Миколаєва курсом на північний захід.
О 23:52 з'явилось чергове оновлення щодо руху БпЛА:
- на півночі Сумщини курсом на захід;
- на південному заході Сумщини курсом Полтавщину;
- курсом на Полтаву;
- на південь від Харкова курс на південний схід;
- на північному сході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину;
- на заході Кіровоградщини курсом на Вінниччину;
- на Черкащині курсом на південний захід;
- на північ від Миколаєва курсом на північний захід;
- на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
Нагадаємо: Останнім часом росіяни щовечора і щоночі запускають по Україні "Шахеди". А їхній правитель Володимир Путін заявив про плани збільшити майже в 10 разів випуск російських дронів у 2024 році.
19 вересня близько 16:00 росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по будинку для літніх людей у Сумах. Є поранені, за даними ОВА, у лікарні помер 1 постраждалий.