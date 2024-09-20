Росіяни з вечора до ранку атакували регіони України "Шахедами"

Росія запустила на територію України групи ударних безпілотників типу Shahed.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах, Київська ОВА

Деталі: Повідомляється, що станом на 21:00 дрони летять Сумщиною у напрямку міста Ромни.

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Доповнено: Близько 21:30 у ПС повідомили, що Україною летять уже дві групи "Шахедів": одна продовжує рух на півдні Сумщини курсом на Полтавщину, інша рухається на півдні Чернігівщини курсом на південний захід.

Згідно з онлайн-мапою, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині зараз оголошено повітряну тривогу.

Доповнено 2: Згодом тривога поширилася на Черкащину та Харківщину.

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За даними Повітряних сил, станом на 22:00 одна група шахедів продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини, інша - на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси, третя група дронів подовжує рух на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Миргород.

О 22:28 Повітряні сили повідомили, що групи "Шахедів" продовжують рух:

на Сумщині, курс західний;

на Харківщині, курс на Полтавщину;

на Полтавщині, курс південно-західний;

на Черкащині, курс на південний захід;

на Миколаївщині, курс на Кривий Ріг;

на Херсонщині, курс на Миколаївщину.

О 22:55 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні працює ППО по безпілотниках.

О 23:05 повідомили про безпілотники:

на південному сході від Києва курсом на південний захід;

на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву;

на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;

на південний захід від Сум курсом на Харківщину;

на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;

на північ від Миколаєва курсом на північний захід.

О 23:52 з'явилось чергове оновлення щодо руху БпЛА:

на півночі Сумщини курсом на захід;

на південному заході Сумщини курсом Полтавщину;

курсом на Полтаву;

на південь від Харкова курс на південний схід;

на північному сході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину;

на заході Кіровоградщини курсом на Вінниччину;

на Черкащині курсом на південний захід;

на північ від Миколаєва курсом на північний захід;

на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

О 00:34 Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих безпілотників:

на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;

на північному заході Полтавщини курсом на Черкащину;

на південному сході Черкащини курсом на південний захід;

на Кіровоградщині на північному сході курсом на захід та на півдні курсом на північний захід;

на Вінничині північніше міста курсом на захід;

на Миколаївщині північніше міста курсом на північний захід;

на півдні Житомирщини курсом на південний захід.

Дослівно Повітряні сили о 1:08 про рух російських "Шахедів":

"На півночі, заході та півдні Черкащини курсом на Вінниччину!

На півдні Київщини курсом на захід!

На заході Кіровоградщини курсом на північний захід!

На півночі Одещини курсом на північний захід!

У центральній частині Миколаївщини курсом на північний захід!

На півночі Дніпропетровщини курсом на південний захід!

На півдні Полтавщини курсом на південний захід!

На півдні від Сум курсом на південний захід!"

2:06: "Група "Шахедів" на півдні Київщини курсом на південний захід.

Група "Шахедів" на Черкащині курсом на південний схід.

Група "Шахедів" у центральній частині Кіровоградської області курсом на південний захід та група на заході області курсом на захід та північний схід.

Група "Шахедів" на півночі Миколаївської області курсом на північний захід.

"Шахеди" на півночі Вінниччини курсом на захід.

"Шахеди"на півдні Житомирщини курсом на Житомир.

"Шахеди" на півдні Тернопільської курсом на захід".

2:55: "БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

БпЛА на Черкащині курсом на Київщину.

БпЛА на Кіровоградщині курсом на Вінниччину.

БпЛА на Вінниччині курсом на Хмельниччину.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Запоріжжя".

4:05: "Група "Шахедів" на півночі Черкащини, курс південно західний.

Група "Шахедів" на півдні Київщини! Курс на північний схід!

Група БпЛА на півночі Вінниччини! Курс на захід.

Група БпЛА на півдні Рівненщини курсом на північний захід.

Група БпЛА на півночі Львівщини курсом на північний захід".

5:49: Група БпЛА на Хмельниччині курсом на Вінниччину.

Група БпЛА на Полтавщині курс на Полтаву".

Оновлено: Після 6:30 були оголошені відбої повітряної тривоги в більшості областей, яким загрожували ворожі БпЛА.

Нагадаємо: Останнім часом росіяни щовечора і щоночі запускають по Україні "Шахеди". А їхній правитель Володимир Путін заявив про плани збільшити майже в 10 разів випуск російських дронів у 2024 році.

19 вересня близько 16:00 росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по будинку для літніх людей у Сумах. Є поранені, за даними ОВА, у лікарні помер 1 постраждалий.