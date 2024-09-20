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Россияне с вечера до утра атаковали регионы Украины "Шахедами"

Евгений Кизилов, Ольга ГлущенкоПятница, 20 сентября 2024, 05:50
Россияне с вечера до утра атаковали регионы Украины Шахедами
иллюстрация: Getty Images

Россия запустила на территорию Украины группы ударных беспилотников типа Shahed.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях, Киевская ОВА

Детали: Сообщается, что по состоянию на 21:00 дроны летят по Сумской области в направлении города Ромны.

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Дополнено: Около 21:30 в ПС сообщили, что над Украиной летят уже две группы "Шахедов": одна продолжает движение на юге Сумщины курсом на Полтавщину, другая движется на юге Черниговщины курсом на юго-запад.

Согласно онлайн-карте, на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и Киевщине сейчас объявлена воздушная тревога.

 

Дополнено 2: Впоследствии тревога распространилась на Черкасскую и Харьковскую области.

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По данным Воздушных сил, по состоянию на 22:00 одна группа шахедов продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины, другая - на востоке Киевской области продолжает движение курсом на Черкассы, третья группа дронов продолжает движение на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Миргород.

В 22:28 Воздушные силы сообщили, что группы "Шахедов" продолжают движение:

  • на Сумщине, курс западный;
  • на Харьковщине, курс на Полтавщину;
  • на Полтавщине, курс юго-западный;
  • в Черкасской области, курс на юго-запад;
  • на Николаевщине, курс на Кривой Рог;
  • на Херсонщине, курс на Николаевщину.

В 22:55 в Киевской ОВА сообщили, что в регионе работает ПВО по беспилотникам.

В 23:05 сообщили о беспилотниках:

  • на юго-востоке от Киева курсом на юго-запад;
  • на севере Черкасской области курсом на Белую Церковь;
  • на западе Полтавщины курсом на Киевщину и на востоке Полтавщины курсом на Днепропетровщину;
  • на юго-запад от Сум курсом на Харьковщину;
  • на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину;
  • на север от Николаева курсом на северо-запад.

В 23:52 появилось очередное обновление о движении БпЛА:

  • на севере Сумщины курсом на запад;
  • на юго-западе Сумщины курсом на Полтавщину;
  • курсом на Полтаву;
  • на юг от Харькова курс на юго-восток;
  • на северо-востоке Днепропетровщины курсом на Кировоградщину;
  • на западе Кировоградщины курсом на Виннитчину;
  • в Черкасской области курсом на юго-запад;
  • на север от Николаева курсом на северо-запад;
  • на Херсонщине курсом на Николаевщину.

В 00:34 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских беспилотников:

  • на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
  • на северо-западе Полтавщины курсом на Черкасскую область;
  • на юго-востоке Черкасской области курсом на юго-запад;
  • на Кировоградщине на северо-востоке курсом на запад и на юге курсом на северо-запад;
  • в Винницкой области севернее города курсом на запад;
  • на Николаевщине севернее города курсом на северо-запад;
  • на юге Житомирщины курсом на юго-запад.

Дословно Воздушные силы в 1:08 о движении российских "Шахедов":

"На севере, западе и юге Черкасской области курсом на Виннитчину!

На юге Киевщины курсом на запад!

На западе Кировоградщины курсом на северо-запад!

На севере Одесской области курсом на северо-запад!

В центральной части Николаевщины курсом на северо-запад!

На севере Днепропетровщины курсом на юго-запад!

На юге Полтавщины курсом на юго-запад!

На юге от Сум курсом на юго-запад!"

2:06: "Группа "Шахедов" на юге Киевщины курсом на юго-запад.

Группа "Шахедов" в Черкасской области курсом на юго-восток.

Группа "Шахедов" в центральной части Кировоградской области курсом на юго-запад и группа на западе области курсом на запад и северо-восток.

Группа "Шахедов" на севере Николаевской области курсом на северо-запад.

"Шахеды" на севере Винницкой области курсом на запад.

"Шахеды" на юге Житомирской области курсом на Житомир.

"Шахеды" на юге Тернопольской области курсом на запад".

2:55: "БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

БпЛА на Черкасщине курсом на Киевщину.

БпЛА на Кировоградщине курсом на Виннитчину.

БпЛА на Виннитчине курсом на Хмельнитчину.

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Запорожье".

4:05: "Группа "Шахедов" на севере Черкасской области, курс юго-западный.

Группа "Шахедов" на юге Киевской области! Курс на северо-восток!

Группа БпЛА на севере Винницкой области! Курс на запад.

Группа БпЛА на юге Ровенской области курсом на северо-запад.

Группа БпЛА на севере Львовщины курсом на северо-запад".

5:49: "Группа БпЛА на Хмельнитчине курсом на Виннитчину.

Группа БпЛА на Полтавщине курс на Полтаву".

Обновлено: После 6:30 были объявлены отбои воздушной тревоги в большинстве областей, которым угрожали вражеские БпЛА.

Напомним: В последнее время россияне каждый вечер и каждую ночь запускают по Украине "Шахеды". А их правитель Владимир Путин заявил о планах увеличить почти в 10 раз выпуск российских дронов в 2024 году.

19 сентября около 16:00 россияне ударили управляемой авиационной бомбой по дому престарелых в Сумах. Есть раненые, по данным ОВА, в больнице скончался 1 пострадавший.

беспилотникиШахедвойна
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