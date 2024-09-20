Россияне с вечера до утра атаковали регионы Украины "Шахедами"
Россия запустила на территорию Украины группы ударных беспилотников типа Shahed.
Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях, Киевская ОВА
Детали: Сообщается, что по состоянию на 21:00 дроны летят по Сумской области в направлении города Ромны.
Дополнено: Около 21:30 в ПС сообщили, что над Украиной летят уже две группы "Шахедов": одна продолжает движение на юге Сумщины курсом на Полтавщину, другая движется на юге Черниговщины курсом на юго-запад.
Согласно онлайн-карте, на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и Киевщине сейчас объявлена воздушная тревога.
Дополнено 2: Впоследствии тревога распространилась на Черкасскую и Харьковскую области.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 22:00 одна группа шахедов продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины, другая - на востоке Киевской области продолжает движение курсом на Черкассы, третья группа дронов продолжает движение на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Миргород.
В 22:28 Воздушные силы сообщили, что группы "Шахедов" продолжают движение:
- на Сумщине, курс западный;
- на Харьковщине, курс на Полтавщину;
- на Полтавщине, курс юго-западный;
- в Черкасской области, курс на юго-запад;
- на Николаевщине, курс на Кривой Рог;
- на Херсонщине, курс на Николаевщину.
В 22:55 в Киевской ОВА сообщили, что в регионе работает ПВО по беспилотникам.
В 23:05 сообщили о беспилотниках:
- на юго-востоке от Киева курсом на юго-запад;
- на севере Черкасской области курсом на Белую Церковь;
- на западе Полтавщины курсом на Киевщину и на востоке Полтавщины курсом на Днепропетровщину;
- на юго-запад от Сум курсом на Харьковщину;
- на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину;
- на север от Николаева курсом на северо-запад.
В 23:52 появилось очередное обновление о движении БпЛА:
- на севере Сумщины курсом на запад;
- на юго-западе Сумщины курсом на Полтавщину;
- курсом на Полтаву;
- на юг от Харькова курс на юго-восток;
- на северо-востоке Днепропетровщины курсом на Кировоградщину;
- на западе Кировоградщины курсом на Виннитчину;
- в Черкасской области курсом на юго-запад;
- на север от Николаева курсом на северо-запад;
- на Херсонщине курсом на Николаевщину.
В 00:34 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских беспилотников:
- на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
- на северо-западе Полтавщины курсом на Черкасскую область;
- на юго-востоке Черкасской области курсом на юго-запад;
- на Кировоградщине на северо-востоке курсом на запад и на юге курсом на северо-запад;
- в Винницкой области севернее города курсом на запад;
- на Николаевщине севернее города курсом на северо-запад;
- на юге Житомирщины курсом на юго-запад.
Дословно Воздушные силы в 1:08 о движении российских "Шахедов":
"На севере, западе и юге Черкасской области курсом на Виннитчину!
На юге Киевщины курсом на запад!
На западе Кировоградщины курсом на северо-запад!
На севере Одесской области курсом на северо-запад!
В центральной части Николаевщины курсом на северо-запад!
На севере Днепропетровщины курсом на юго-запад!
На юге Полтавщины курсом на юго-запад!
На юге от Сум курсом на юго-запад!"
2:06: "Группа "Шахедов" на юге Киевщины курсом на юго-запад.
Группа "Шахедов" в Черкасской области курсом на юго-восток.
Группа "Шахедов" в центральной части Кировоградской области курсом на юго-запад и группа на западе области курсом на запад и северо-восток.
Группа "Шахедов" на севере Николаевской области курсом на северо-запад.
"Шахеды" на севере Винницкой области курсом на запад.
"Шахеды" на юге Житомирской области курсом на Житомир.
"Шахеды" на юге Тернопольской области курсом на запад".
2:55: "БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
БпЛА на Черкасщине курсом на Киевщину.
БпЛА на Кировоградщине курсом на Виннитчину.
БпЛА на Виннитчине курсом на Хмельнитчину.
БпЛА на Днепропетровщине курсом на Запорожье".
4:05: "Группа "Шахедов" на севере Черкасской области, курс юго-западный.
Группа "Шахедов" на юге Киевской области! Курс на северо-восток!
Группа БпЛА на севере Винницкой области! Курс на запад.
Группа БпЛА на юге Ровенской области курсом на северо-запад.
Группа БпЛА на севере Львовщины курсом на северо-запад".
5:49: "Группа БпЛА на Хмельнитчине курсом на Виннитчину.
Группа БпЛА на Полтавщине курс на Полтаву".
Обновлено: После 6:30 были объявлены отбои воздушной тревоги в большинстве областей, которым угрожали вражеские БпЛА.
Напомним: В последнее время россияне каждый вечер и каждую ночь запускают по Украине "Шахеды". А их правитель Владимир Путин заявил о планах увеличить почти в 10 раз выпуск российских дронов в 2024 году.
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