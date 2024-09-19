Рятувальники завершили роботи на місці удару росіян по пансіонату в Сумах
У Сумах рятувальники завершили роботи на місці авіаційного удару завданого ворогом по геріатричному пансіонату.
Джерело: ДСНС, Сумська ОВА
Дослівно ДСНС: "З пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 147 осіб.
За оновленою інформацією 13 осіб травмовано. Загинула 70-ти літня жінка. Рятувальні роботи завершено".
Деталі: У ОВА додають, що одна з постраждалих, яка звернулась за медичною допомогою не була пацієнткою закладу. Під час влучання вона проходила біля будівлі.
Також повідомляють, що людей із пансіонату розмістили в інших закладах, їх забезпечили медичною, психологічною і всією необхідною допомогою.
У будівлі пошкоджено покрівлю, верхні поверхи будівлі, вікна, двері.
Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні).
Що передувало:
Росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по геріатричному пансіонату в Сумах.