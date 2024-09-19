Рятувальники завершили роботи на місці удару росіян по пансіонату в Сумах

У Сумах рятувальники завершили роботи на місці авіаційного удару завданого ворогом по геріатричному пансіонату.

Джерело: ДСНС, Сумська ОВА

Дослівно ДСНС: "З пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 147 осіб.

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За оновленою інформацією 13 осіб травмовано. Загинула 70-ти літня жінка. Рятувальні роботи завершено".

фото - дснс

фото - дснс

Деталі: У ОВА додають, що одна з постраждалих, яка звернулась за медичною допомогою не була пацієнткою закладу. Під час влучання вона проходила біля будівлі.

Також повідомляють, що людей із пансіонату розмістили в інших закладах, їх забезпечили медичною, психологічною і всією необхідною допомогою.

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фото - дснс

фото - дснс

У будівлі пошкоджено покрівлю, верхні поверхи будівлі, вікна, двері.

фото - сумська ова

Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні).

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