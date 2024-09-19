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Спасатели завершили работы на месте удара россиян по пансионату в Сумах

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 сентября 2024, 21:59
Спасатели завершили работы на месте удара россиян по пансионату в Сумах
Фото - Сумская ОВА

В Сумах спасатели завершили работы на месте авиационного удара нанесенного врагом по гериатрическому пансионату.

Источник: ГСЧС, Сумская ОВА

Дословно ГСЧС: "Из поврежденного здания сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 147 человек.

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По обновленной информации 13 человек травмированы. Погибла 70-ти летняя женщина. Спасательные работы завершены".

 
фото - гсчс
 
фото - гсчс

Детали: В ОВА добавляют, что одна из пострадавших, которая обратилась за медицинской помощью не была пациенткой заведения. Во время попадания она проходила возле здания.

Также сообщают, что людей из пансионата разместили в других заведениях, их обеспечили медицинской, психологической и всей необходимой помощью.

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фото - гсчс
 
фото - гсчс

В здании повреждена кровля, верхние этажи, окна, двери.

 
фото - сумская ова

Родные и близкие пациентов пансионата могут узнать о своих близких по телефону областного контактного центра 0800 301 501 (звонки бесплатные).

Что предшествовало:

Россияне ударили управляемой авиационной бомбой по гериатрическому пансионату в Сумах.

Сумывойнажертвы
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