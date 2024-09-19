Спасатели завершили работы на месте удара россиян по пансионату в Сумах
В Сумах спасатели завершили работы на месте авиационного удара нанесенного врагом по гериатрическому пансионату.
Источник: ГСЧС, Сумская ОВА
Дословно ГСЧС: "Из поврежденного здания сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 147 человек.
По обновленной информации 13 человек травмированы. Погибла 70-ти летняя женщина. Спасательные работы завершены".
Детали: В ОВА добавляют, что одна из пострадавших, которая обратилась за медицинской помощью не была пациенткой заведения. Во время попадания она проходила возле здания.
Также сообщают, что людей из пансионата разместили в других заведениях, их обеспечили медицинской, психологической и всей необходимой помощью.
В здании повреждена кровля, верхние этажи, окна, двери.
Родные и близкие пациентов пансионата могут узнать о своих близких по телефону областного контактного центра 0800 301 501 (звонки бесплатные).
Что предшествовало:
Россияне ударили управляемой авиационной бомбой по гериатрическому пансионату в Сумах.