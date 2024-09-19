Генштаб: Найгарячіше на Курахівському напрямку – 49 боїв

За добу 19 вересня на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 19 вересня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 88 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 587 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог тричі атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку противник одинадцять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського.

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На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві наступальні дії росіян поблизу Курдюмівки та Іванівського, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували сили оборони біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 36 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 49 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку загарбники здійснили п’ять наступальних дій неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку ворог намагається просунутись поблизу П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.