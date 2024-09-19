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Генштаб: Горячее всего на Кураховском направлении – 49 боев

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 сентября 2024, 23:29
Генштаб: Горячее всего на Кураховском направлении – 49 боев
Фото - 128 ОГШБр

За сутки 19 сентября на фронте произошло 163 боевых столкновения, самая горячая ситуация на Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 19 сентября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении враг трижды атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского.

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На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений у Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили два наступательных действия россиян вблизи Курдюмовки и Ивановского, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны у Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 36 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг, при поддержке авиации, 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении захватчики осуществили пять наступательных действий неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Пятихаток, Роботино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

Генштаббоевые действиявойна
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