Інформаційні маніпуляції Кремля "пом'якшують внутрішню втому від війни" в росіян – ISW

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували опитування в РФ, операція Сил оборони в Курській області викликала стурбованість у росіян, проте інформаційні операції Кремля "пом'якшують внутрішню втому від війни" і дозволяють владі Росії обирати стратегію ведення затяжної війни на виснаження проти України.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що нещодавні російські внутрішні опитування свідчать про те, що операція України в Курській області ще не знизило рівень підтримки війни в Україні в Росії в короткостроковій перспективі, і що підтримка війни в Росії залишається високою з 2022 року.

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Російська соціологічна організація "Левада-центр" опублікувала результати щомісячного опитування 30 серпня і виявила, що близько 78% респондентів підтримують російські військові операції в Україні – це більше, ніж 75% у липні 2024 року і 77% у червні 2024 року.

Експерти повідомляють, що опитування "Левада-центру" вказує на те, що найнижчий рівень підтримки росіянами війни в Україні був у лютому 2022 року, коли війну підтримували 68% респондентів, і що підтримка війни серед респондентів не опускається нижче 70% з березня 2022 року.

У серпні 2024 року "Левада-центр" також запитав респондентів про українську операцію в Курській області і виявив, що 91% респондентів стурбований українськими військовими операціями на російській території.

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Крім того, "Левада-центр" повідомив, що 57% респондентів не очікують другої хвилі мобілізації, а 60% не бачать необхідності в проведенні другої хвилі мобілізації в найближчі місяці – обидва показники знизилися з 65% і 69% відповідно.

Дослівно: "Дані опитування "Левада-центру" вказують на те, що відмова Кремля повністю перевести російське суспільство в цілому на військові рейки і триваючі внутрішні інформаційні операції Кремля, спрямовані на нормалізацію війни в російському суспільстві, поки що пом'якшують внутрішню втому від війни, і що українська операція в Курській області не змінила цих настроїв.

Той факт, що російське суспільство в цілому не відчуває втоми від війни, ймовірно, надає Кремлю гнучкості у виборі стратегії ведення затяжної війни на виснаження проти України".

Ключові висновки ISW за 1 вересня: