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Горіли будівлі, авто, підприємство, котельня, три людини постраждали – Кличко про наслідки атаки на Київ

Ірина БалачукПонеділок, 2 вересня 2024, 07:11
Горіли будівлі, авто, підприємство, котельня, три людини постраждали – Кличко про наслідки атаки на Київ
Фото ДСНС

Три людини постраждали, горіли 4 авто, котельня, підприємство, нежитлові будівлі у 3 районах Києва у результаті російського ракетного удару 2 вересня.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко та КМВА у Telegram

Пряма мова Кличка: "Зранку 2 вересня Росія вкотре здійснила ракетну атаку на Київ. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах.

Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих – одного з них госпіталізували (пізніше стало відомо про трьох постраждалих – ред.)". 

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Фото ДСНС 

Деталі: За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували.

Також горіла двоповерхова нежитлова будівля, пошкоджені МАФи поблизу станції метро "Святошин" і вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює. 

 
фото ДСНС

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні, пожежу уже загасили. 

 
фото ДСНС

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.

"Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях", – підсумував міський голова. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото ДСНС

Оновлено: Згодом начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на 10:20 відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю.

"Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці", – повідомив він.

Кличко додав, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені вікна в двох школах у Шевченківському та Святошинському районах.

"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", – підсумував міський голова.

Передісторія:

Київракетний удар
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