Горіли будівлі, авто, підприємство, котельня, три людини постраждали – Кличко про наслідки атаки на Київ

Три людини постраждали, горіли 4 авто, котельня, підприємство, нежитлові будівлі у 3 районах Києва у результаті російського ракетного удару 2 вересня.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко та КМВА у Telegram

Пряма мова Кличка: "Зранку 2 вересня Росія вкотре здійснила ракетну атаку на Київ. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах.



Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих – одного з них госпіталізували (пізніше стало відомо про трьох постраждалих – ред.)".

Реклама:

Фото ДСНС

Деталі: За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували.



Також горіла двоповерхова нежитлова будівля, пошкоджені МАФи поблизу станції метро "Святошин" і вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

фото ДСНС

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні, пожежу уже загасили.

фото ДСНС

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.



"Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях", – підсумував міський голова.

ВІДЕО ДНЯ

Фото ДСНС

Оновлено: Згодом начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на 10:20 відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю.

"Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці", – повідомив він.

Наслідки ракетного удару по Святошинському району Києва. Відео Суспільного pic.twitter.com/wcs2Th2pUv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2024

Кличко додав, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені вікна в двох школах у Шевченківському та Святошинському районах.



"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", – підсумував міський голова.

Передісторія: