Під час ракетної атаки на Київ зазнав руйнувань Ісламський культурний центр та мечеть
У результаті ракетного удару по Києву 2 вересня суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру та мечеть на його території.
Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках)".
Деталі: За його словами, будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт.
Заступник муфтія мусульман Криму, військовий капелан Сулейман Хайруллаєв повідомив, що обійшлося без людських жертв.
"Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", - зазначив Чубаров.
Передісторія:
- Вранці 2 вересня у Києві та області працювала ППО, зафіксовані падіння уламків, спалахнули пожежі, є потерпілий.
- За даними КМВА, росіяни атакували столицю, застосувавши понад 10 крилатих ракет, близько 10 балістичних та ударний безпілотник.