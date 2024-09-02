Під час ракетної атаки на Київ зазнав руйнувань Ісламський культурний центр та мечеть

У результаті ракетного удару по Києву 2 вересня суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру та мечеть на його території.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках)".

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Деталі: За його словами, будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт.

Заступник муфтія мусульман Криму, військовий капелан Сулейман Хайруллаєв повідомив, що обійшлося без людських жертв.

"Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", - зазначив Чубаров.

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