Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Під час ракетної атаки на Київ зазнав руйнувань Ісламський культурний центр та мечеть

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 вересня 2024, 09:09
Під час ракетної атаки на Київ зазнав руйнувань Ісламський культурний центр та мечеть
Фото: Чубаров у Facebook

У результаті ракетного удару по Києву 2 вересня суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру та мечеть на його території.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках)".

Реклама:
 

Деталі: За його словами, будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт.

 

Заступник муфтія мусульман Криму, військовий капелан Сулейман Хайруллаєв повідомив, що обійшлося без людських жертв.

 

"Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", - зазначив Чубаров.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

ракетний ударКиївЧубаров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
ракетний удар
Глава МЗС Польщі назвав обов′язком збивати російські ракети ще над Україною
"Ніч балістики": ППО знищила 22 ракети РФ різного типу і 20 "Шахедів"
Ракетний удар по Сумах: серед поранених 6 дітей – поліція уточнила наслідки
Останні новини
17:14
У Тернопільському ТЦК заявили, що чоловік з відстрочкою розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: