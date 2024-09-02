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"Ніч балістики": ППО знищила 22 ракети РФ різного типу і 20 "Шахедів"

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 вересня 2024, 09:28
Ніч балістики: ППО знищила 22 ракети РФ різного типу і 20 Шахедів
ілюстрація Повітряних сил ЗСУ

В ніч на 2 вересня Росія вдарила по Україні 58 повітряними засобами, протиповітряна оборона знищила 9 балістичних ракет із 16, запущених ворогом, 13 крилатих ракет та 20 дронів-камікадзе.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ в соцмережах

Деталі: У ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.

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Зазначається, що радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

- 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – РФ.;

- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.;

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- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. –РФ.;

- 1 ракета невстановленого типу із Бєлгородської обл. –РФ.;

- 23 ударні БпЛА Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

- 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

- 13 крилатих ракет Х-101;

- 20 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Дослівно: "Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях".

Нагадаємо: В результаті ракетного удару по Києву 2 вересня суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру та мечеть на його території.

Вранці 2 вересня у Києві та області працювала ППО, було зафіксовано падіння уламків, спалахнули пожежі, є потерпілий.

ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУвійна
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