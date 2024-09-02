"Ніч балістики": ППО знищила 22 ракети РФ різного типу і 20 "Шахедів"
В ніч на 2 вересня Росія вдарила по Україні 58 повітряними засобами, протиповітряна оборона знищила 9 балістичних ракет із 16, запущених ворогом, 13 крилатих ракет та 20 дронів-камікадзе.
Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ в соцмережах
Деталі: У ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.
Зазначається, що радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
- 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – РФ.;
- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.;
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. –РФ.;
- 1 ракета невстановленого типу із Бєлгородської обл. –РФ.;
- 23 ударні БпЛА Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:
- 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 20 ударних БпЛА Shahed-131/136.
Дослівно: "Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.
Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях".
Нагадаємо: В результаті ракетного удару по Києву 2 вересня суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру та мечеть на його території.
Вранці 2 вересня у Києві та області працювала ППО, було зафіксовано падіння уламків, спалахнули пожежі, є потерпілий.