Путін похизувався темпами наступу окупантів на Донбасі попри операцію ЗСУ на Курщині
Понеділок, 2 вересня 2024, 11:38
Правитель Росії Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська просуваються на Донбасі значними темпами, не метрами, а кілометрами.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости"
Деталі: Під час відкритого уроку з російськими школярами Путін почав вихвалятись, що "тепер ідеться не про те, щоб рухатися по 200, по 300 метрів уперед" на Донбасі.
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Він заявив, що таких темпів наступу давно не було. "Російські збройні сили ставлять під контроль уже території не по 200 - 300 метрів, а квадратними кілометрами", - сказав правитель країни-агресора.
Путін також назвав операцію ЗСУ у Курській області Росії "провокацією" та спробою зупинити наступ Росії в Донбасі, яка начебто не вдалася.
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- 1 вересня головнокомандувач Олександр Сирський звітував, що на напрямку "головного удару ворога", очевидно, на Донеччині, ситуація складна. fле, за його словами, всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань".
- За даним Генштабу станом на 2 вересня, лише за останню добу на фронті відбулося 182 бойових зіткнень, 63 атаки ворога відбулося на Покровському напрямку.
- Професор оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк у статті британському виданню The Times прогнозував, що російські війська можуть захопити всю Донеччину й навесні 2025 року загрожувати Дніпропетровщині.