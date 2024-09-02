Путін похизувався темпами наступу окупантів на Донбасі попри операцію ЗСУ на Курщині

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська просуваються на Донбасі значними темпами, не метрами, а кілометрами.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Під час відкритого уроку з російськими школярами Путін почав вихвалятись, що "тепер ідеться не про те, щоб рухатися по 200, по 300 метрів уперед" на Донбасі.

Реклама:

Він заявив, що таких темпів наступу давно не було. "Російські збройні сили ставлять під контроль уже території не по 200 - 300 метрів, а квадратними кілометрами", - сказав правитель країни-агресора.

Путін також назвав операцію ЗСУ у Курській області Росії "провокацією" та спробою зупинити наступ Росії в Донбасі, яка начебто не вдалася.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ