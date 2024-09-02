Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Путін похизувався темпами наступу окупантів на Донбасі попри операцію ЗСУ на Курщині

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 вересня 2024, 11:38
Путін похизувався темпами наступу окупантів на Донбасі попри операцію ЗСУ на Курщині
Володимир Путін, фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська просуваються на Донбасі значними темпами, не метрами, а кілометрами.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Під час відкритого уроку з російськими школярами Путін почав вихвалятись, що "тепер ідеться не про те, щоб рухатися по 200, по 300 метрів уперед" на Донбасі.

Реклама:

Він заявив, що таких темпів наступу давно не було. "Російські збройні сили ставлять під контроль уже території не по 200 - 300 метрів, а квадратними кілометрами", - сказав правитель країни-агресора.

Путін також назвав операцію ЗСУ у Курській області Росії "провокацією" та спробою зупинити наступ Росії в Донбасі, яка начебто не вдалася.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 вересня головнокомандувач Олександр Сирський звітував, що на напрямку "головного удару ворога", очевидно, на Донеччині, ситуація складна. fле, за його словами, всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань".
  • За даним Генштабу станом на 2 вересня, лише за останню добу на фронті відбулося 182 бойових зіткнень, 63 атаки ворога відбулося на Покровському напрямку.
  • Професор оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк у статті британському виданню The Times прогнозував, що російські війська можуть захопити всю Донеччину й навесні 2025 року загрожувати Дніпропетровщині.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Останні новини
17:14
У Тернопільському ТЦК заявили, що чоловік з відстрочкою розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: