ВАКС зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги
Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з підозрюваного у зловживанні службовим становищем мера Мукачева Андрія Балоги.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на адвоката Балоги Євгена Старцева, пресслужба ВАКС у коментарі "Українській правді", джерело УП
Деталі: За його словами, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 серпня. Також суд дозволив виїзд Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття.
Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 23 жовтня дію решти обов'язків, покладених на міського голову Мукачева.
У пресслужбі ВАКС "Українській правді" підтвердили, що слідчий суддя розглянув клопотання про продовження строку дії обовʼязків і вніс відповідні зміни. Тобто, відтепер мер Мукачева не носить електронний засіб контролю та може пересуватися в межах обʼєднаної території громади міста Мукачево до меж Закарпаття.
Захист аргументував своє прохання тим, що Балога не відсторонений від посади і має виконувати свої службові обовʼязки.
За даними джерела УП, браслет стеження просили зняти у зв'язку з відключеннями електроенергії.
Передісторія:
- 25 червня 2024 року співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера міста Мукачево Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.
- 26 червня ВАКС обрав запобіжний захід міському голові Мукачева - тримання під вартою з альтернативою застави в 30 мільйонів гривень.
- Заставу за Балогу було внесено 27 червня і він вийшов із СІЗО.