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ВАКС зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 вересня 2024, 17:23
ВАКС зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги
Андрій Балога. фото з Facebook чиновника

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з підозрюваного у зловживанні службовим становищем мера Мукачева Андрія Балоги.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на адвоката Балоги Євгена Старцева, пресслужба ВАКС у коментарі "Українській правді", джерело УП

Деталі: За його словами, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 серпня. Також суд дозволив виїзд Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття.

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Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 23 жовтня дію решти обов'язків, покладених на міського голову Мукачева.

У пресслужбі ВАКС "Українській правді" підтвердили, що слідчий суддя розглянув клопотання про продовження строку дії обовʼязків і вніс відповідні зміни. Тобто, відтепер мер Мукачева не носить електронний засіб контролю та може пересуватися в межах обʼєднаної території громади міста Мукачево до меж Закарпаття.

Захист аргументував своє прохання тим, що Балога не відсторонений від посади і має виконувати свої службові обовʼязки.

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За даними джерела УП, браслет стеження просили зняти у зв'язку з відключеннями електроенергії.

Передісторія:

  • 25 червня 2024 року співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера міста Мукачево Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем  з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.
  • 26 червня ВАКС обрав запобіжний захід міському голові Мукачева - тримання під вартою з альтернативою застави в 30 мільйонів гривень.
  • Заставу за Балогу було внесено 27 червня і він вийшов із СІЗО.

ЗакарпаттяМукачевекорупціяАнтикорупційний суд
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