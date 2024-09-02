ВАКС зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з підозрюваного у зловживанні службовим становищем мера Мукачева Андрія Балоги.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на адвоката Балоги Євгена Старцева, пресслужба ВАКС у коментарі "Українській правді", джерело УП

Деталі: За його словами, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 серпня. Також суд дозволив виїзд Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття.

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Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 23 жовтня дію решти обов'язків, покладених на міського голову Мукачева.

У пресслужбі ВАКС "Українській правді" підтвердили, що слідчий суддя розглянув клопотання про продовження строку дії обовʼязків і вніс відповідні зміни. Тобто, відтепер мер Мукачева не носить електронний засіб контролю та може пересуватися в межах обʼєднаної території громади міста Мукачево до меж Закарпаття.

Захист аргументував своє прохання тим, що Балога не відсторонений від посади і має виконувати свої службові обовʼязки.

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За даними джерела УП, браслет стеження просили зняти у зв'язку з відключеннями електроенергії.

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