"Земельна афера": за мера Мукачева Балогу внесли заставу
Четвер, 27 червня 2024, 14:17
За мера Мукачева Андрія Балогу, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, та який був напередодні затриманий співробітниками СБУ спільно з НАБУ та САП, внесли заставу.
Джерело: керівниця комунікацій ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП
Пряма мова: "Сьогодні за мера Мукачева внесено заставу. Застава внесена у повному розмірі, визначеному напередодні відповідною ухвалою слідчого судді ВАКС".
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Деталі: Речниця ВАКС не уточнила, хто саме вніс заставу і чи Балога уже вийшов із СІЗО.
Що було раніше:
- 25 червня співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера міста Мукачево Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.
- 26 червня ВАКС обрав запобіжний захід міському голові Мукачева Андрію Балозі, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, - тримання під вартою, або заставу 30 мільйонів гривень.