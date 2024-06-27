"Земельна афера": за мера Мукачева Балогу внесли заставу

За мера Мукачева Андрія Балогу, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, та який був напередодні затриманий співробітниками СБУ спільно з НАБУ та САП, внесли заставу.

Джерело: керівниця комунікацій ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні за мера Мукачева внесено заставу. Застава внесена у повному розмірі, визначеному напередодні відповідною ухвалою слідчого судді ВАКС".

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Деталі: Речниця ВАКС не уточнила, хто саме вніс заставу і чи Балога уже вийшов із СІЗО.

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