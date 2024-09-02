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МЗС: Монголія, пустивши Путіна, ділить із ним відповідальність за воєнні злочини

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 2 вересня 2024, 21:35
МЗС: Монголія, пустивши Путіна, ділить із ним відповідальність за воєнні злочини
Прибуття Путіна в Монголію. Скриншот з російських медіа

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення влади Монголії дозволити воєнному злочинцю Володимиру Путіну приїхати в країну попри ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар речника МЗС Георгія Тихого у X (Twitter)

Деталі: За словами Тихого, відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".

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"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", – додав речник МЗС.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

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Міністерство закордонних справ раніше закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.

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ПутінМонголіяМЗС
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