МКС офіційно визнав Монголію порушницею через її відмову арештувати Путіна

Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення, згідно з яким Монголія є порушницею зобов’язань як держава-учасниця Римського статуту, не арештувавши очільника Кремля Володимира Путіна за ордером МКС.

Джерело: відповідне рішення Палати від 24 жовтня, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що через відмову арештувати Путіна Монголія перешкодила МКС здійснювати свої функції та повноваження, причому імунітет глави держави не дозволяє ігнорувати ордер на арешт.

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"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", – додали там.

Зазначимо, що максимальне "покарання", яке загрожує Монголії за рішенням Асамблеї держав-учасниць – це позбавлення процедурних можливостей аж до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Водночас у 2024-му до Суду уперше в історії обрали представника Монголії, термін повноважень якого становитиме дев'ять років.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

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Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснили енергетичною залежністю від РФ.

Водночас Україна оголосила представниці монгольського МЗС демарш через невиконання ордеру МКС на арешт Путіна.

Більше про цю подію читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС.