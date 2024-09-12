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Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 12 вересня 2024, 19:54
Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС
Путін у Монголії. фото Getty Images

Міністерство закордонних справ у четвер, 12 вересня, оголосило демарш монгольській стороні через відмову виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Владіміра Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті МЗС

Деталі: Зазначається, до Києва з Улан-Батора "на виклик української сторони" прибула генеральна директорка департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг.

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"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни", – йдеться в заяві.

Українське зовнішньополітичне відомство також пообіцяло враховувати рішення Монголії "у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин".

У МЗС додали, що сподіваються на кроки з боку Монголії для "відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин".

ВІДЕО ДНЯ

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.

Більше про цю подію читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС.

МонголіяПутінМЗС
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