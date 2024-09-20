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У Києві погіршилось повітря через пожежі в області, влада дала поради, що робити

Ірина БалачукП'ятниця, 20 вересня 2024, 07:11
У Києві погіршилось повітря через пожежі в області, влада дала поради, що робити
Скриншот з saveecobot.map

Від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області – чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно влада: "Станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області".

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Деталі: За даними ДСНС, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі Київської області.

До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Київекологія
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