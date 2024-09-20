У Києві погіршилось повітря через пожежі в області, влада дала поради, що робити
П'ятниця, 20 вересня 2024, 07:11
Від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області – чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.
Джерело: КМДА у Telegram
Дослівно влада: "Станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області".
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Деталі: За даними ДСНС, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі Київської області.
До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.