У Києві погіршилось повітря через пожежі в області, влада дала поради, що робити

Від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області – чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно влада: "Станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області".

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Деталі: За даними ДСНС, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі Київської області.



До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує: