В Киеве ухудшился воздух из-за пожаров в области, власти дали совет, что делать 

С утра 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области – ощущается сильный запах гари. Власти советуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно власть: "По состоянию на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области".

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Детали: По данным ГСЧС, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе Киевской области.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха власти рекомендуют: