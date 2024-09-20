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ЗСУ за добу знешкодили 1 340 окупантів і 20 танків

П'ятниця, 20 вересня 2024, 07:53
ЗСУ за добу знешкодили 1 340 окупантів і 20 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

1 340 загарбників, 39 ББМ, 35 артилерійських систем та 20 танків відмінусували Сили оборони України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 639 480 (+1 340) осіб,
  • танків – 8 725 (+20) од,
  • бойових броньованих машин – 17 132 (+39) од,
  • артилерійських систем – 18 212 (+35) од,
  • РСЗВ – 1189 (+0) од,
  • засобів ППО – 949 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 469 (+52) од,
  • крилатих ракет – 2 593 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 898 (+59) од,
  • спеціальної техніки – 3 115 (+6) од.

Дані уточнюються.  

Росіявтрати у війні
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