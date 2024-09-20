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У Польщі взяли під арешт колишнього адвоката російського олігарха Березовського

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 20 вересня 2024, 11:58
У Польщі взяли під арешт колишнього адвоката російського олігарха Березовського
ілюстративне фото getty Images

Співробітники агентства внутрішньої безпеки Польщі арештували колишнього адвоката російського олігарха Бориса Березовського у рамках розслідування щодо нападів на представників російської опозиції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Повідомляється, що спершу інформація про арешт почала з’являтися на російських ресурсах. Кореспондент видання отримав підтвердження у Національній прокуратурі, що це відповідає дійсності і Анатолія Б. дійсно взяли під арешт.

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Колишнього адвоката затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у рамках розслідування щодо нападів на представників російської опозиції, у тому числі побиття соратника Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі в березні 2024 року. Тоді ж навесні у Польщі затримали перших двох підозрюваних. 

Також прокуратура Польщі розслідує злочин, спрямований проти заступника голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павла Латушка.

ПольщаБерезовськийарештопозиція
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