У Польщі взяли під арешт колишнього адвоката російського олігарха Березовського

Співробітники агентства внутрішньої безпеки Польщі арештували колишнього адвоката російського олігарха Бориса Березовського у рамках розслідування щодо нападів на представників російської опозиції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Повідомляється, що спершу інформація про арешт почала з’являтися на російських ресурсах. Кореспондент видання отримав підтвердження у Національній прокуратурі, що це відповідає дійсності і Анатолія Б. дійсно взяли під арешт.

Реклама:

Колишнього адвоката затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у рамках розслідування щодо нападів на представників російської опозиції, у тому числі побиття соратника Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі в березні 2024 року. Тоді ж навесні у Польщі затримали перших двох підозрюваних.

Також прокуратура Польщі розслідує злочин, спрямований проти заступника голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павла Латушка.