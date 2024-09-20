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В Польше взяли под арест бывшего адвоката российского олигарха Березовского

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 20 сентября 2024, 11:58
В Польше взяли под арест бывшего адвоката российского олигарха Березовского
Иллюстративное фото Getty Images

Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши арестовали бывшего адвоката российского олигарха Бориса Березовского в рамках расследования нападений на представителей российской оппозиции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Сообщается, что сначала информация об аресте начала появляться на российских ресурсах. Корреспондент издания получил подтверждение в Национальной прокуратуре, что это соответствует действительности и Анатолия Б. действительно взяли под арест.

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Бывшего адвоката задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности в рамках расследования нападений на представителей российской оппозиции, в том числе избиение соратника Навального Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года. Тогда же весной в Польше задержали первых двух подозреваемых.

Также прокуратура Польши расследует преступление, направленное против заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко.

ПольшаБерезовскийарестоппозиция
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