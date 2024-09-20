Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Командир військової частини на Дніпропетровщині закуповував неякісний одяг для військових – ДБР

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 вересня 2024, 12:36
Командир військової частини на Дніпропетровщині закуповував неякісний одяг для військових – ДБР
фото прокуратури

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровської області та керівнику приватного підприємства, які організували закупівлю неякісного одягу для військовослужбовців на быльше ста мільйонів гривень.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Деталі: Як повідомляє Бюро, керівник частини уклав угоду про закупівлю військового одягу з приватним підприємством. Як показала експертиза, фірма займалась перепродажем продукції низької якості. Не перевіривши це, командир підписав договір без тендеру та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

Реклама:

Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 150 млн гривень було поставлено одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, розуміючи ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар, наголошують у ДБР.

У прокуратурі уточнюють, що незаконна схема реалізовувалася в період із січня по березень 2023 року. Державі завдано збитків на майже 140 млн. грн.

Нині під час обшуків у військового та підприємця вилучили готівку. Командиру повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

РЕКЛАМА:
 
фото дбр

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Директор приватного підприємства підозрюється у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Варто зазначити, що у повідомленні прокуратури, підозрювані фігурують як екскомандир та ексдиректорка товариства з обмеженою відповідальністю.

ДБРДніпропетровська областькорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, фото, оновленоАрмія оборони Ізраїлю завдала масованого удару по штабу і складах "Хезболли" у Бейруті

Зеленський у США: План перемоги представлений, усе ключове для України – на столі у партнерів

Сутичка між посадовцем НБУ та військовим: Нацбанк проведе власну перевірку і ухвалить рішення

Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, той не відмовився

Угорщина долучиться до формату "за мир в Україні", який засновують Китай і Бразилія

оновлено, фотоУ Кривому Розі з-під завалів будівлі поліції дістали три тіла

Усі новини...
ДБР
Нелегально проводив чоловіків до Румунії: на Буковині затримали правоохоронця – ДБР
ДБР завершило розслідування держзради Дубінського і К°
ДБР: Голова ВЛК Кропивницького оформлював "непридатність" за 2-10 тисяч доларів
Останні новини
02:07
відеоТитулована австралійка встановила світовий рекорд з плавання на короткій воді
01:50
Поблизу Черкас було чутно вибух – ЗМІ
01:18
оновлюється від 22:32Росіяни знову атакують регіони України ударними БпЛА
01:00
У Дніпрі було чутно звук вибуху – ЗМІ
00:40
Швейцарія змінить кордон з Італією і Францією
23:49
Росіяни за вечір поранили 5 людей на Херсонщині
23:42
Спати та худнути: як сон впливає на втрату ваги
23:34
У Німеччині розповіли, скільки там українських біженців з роботою
23:14
На фронті за добу відбулось 170 боїв – Генштаб
22:55
Президент Фінляндії вважає, що Україна стане членом НАТО лише після вступу в ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: