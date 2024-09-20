Командир військової частини на Дніпропетровщині закуповував неякісний одяг для військових – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровської області та керівнику приватного підприємства, які організували закупівлю неякісного одягу для військовослужбовців на быльше ста мільйонів гривень.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Деталі: Як повідомляє Бюро, керівник частини уклав угоду про закупівлю військового одягу з приватним підприємством. Як показала експертиза, фірма займалась перепродажем продукції низької якості. Не перевіривши це, командир підписав договір без тендеру та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

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Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 150 млн гривень було поставлено одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, розуміючи ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар, наголошують у ДБР.

У прокуратурі уточнюють, що незаконна схема реалізовувалася в період із січня по березень 2023 року. Державі завдано збитків на майже 140 млн. грн.

Нині під час обшуків у військового та підприємця вилучили готівку. Командиру повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Директор приватного підприємства підозрюється у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Варто зазначити, що у повідомленні прокуратури, підозрювані фігурують як екскомандир та ексдиректорка товариства з обмеженою відповідальністю.