Командир воинской части на Днепропетровщине закупал некачественную одежду для военных – ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровской области и руководителю частного предприятия, которые организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих на более ста миллионов гривен.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Детали: Как сообщает Бюро, руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием. Как показала экспертиза, фирма занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив это, командир подписал договор без тендера и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.

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После предоплаты воинская часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 150 млн гривен была поставлена одежда, которая не соответствовала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности. Руководство части, понимая риски, подписало необходимые документы и осуществило полную оплату за некачественный товар, отмечают в ГБР.

В прокуратуре уточняют, что незаконная схема реализовывалась в период с января по март 2023 года. Государству нанесен ущерб на почти 140 млн. грн.

Во время обысков у военного и предпринимателя изъяли наличные. Командиру сообщили о подозрении в халатном отношении к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке.

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фото гбр

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Директор частного предприятия подозревается в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, что в сообщении прокуратуры, подозреваемые фигурируют как экс-командир и экс-директор общества с ограниченной ответственностью.