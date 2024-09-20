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ЄС надасть Україні кредит на 35 млрд євро – фон дер Ляєн

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукП'ятниця, 20 вересня 2024, 13:40
ЄС надасть Україні кредит на 35 млрд євро – фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото ОП

Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів Росії, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост політикині в X (Twitter)

Пряма мова фон дер Ляєн: "Європейська Комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України".

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Деталі: Вона підкреслила, щоденні що російські атаки демонструють, що Україна потребує постійної підтримки з боку ЄС.

Передісторія:

  • ЗМІ раніше повідомляли, що Євросоюз планує все ж забезпечити новий кредит для України розміром від 20 млрд до 40 млрд євро до кінця 2024 року незалежно від участі США – після того, як із погодженим G7 планом кредиту на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ виникли проблеми.
  • Нагадаємо, йдеться про план кредиту для України обсягом 50 млрд доларів, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів. Проте після того між ЄС і США залишилися розбіжності щодо деталей.
  • Раніше неофіційно повідомляли, що зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс знизила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів.

ЄСдопомога Україні
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