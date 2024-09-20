ЄС надасть Україні кредит на 35 млрд євро – фон дер Ляєн

Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів Росії, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост політикині в X (Twitter)

Пряма мова фон дер Ляєн: "Європейська Комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України".

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Деталі: Вона підкреслила, щоденні що російські атаки демонструють, що Україна потребує постійної підтримки з боку ЄС.

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