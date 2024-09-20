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ЕС предоставит Украине кредит на 35 млрд евро – фон дер Ляйен

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПятница, 20 сентября 2024, 13:40
ЕС предоставит Украине кредит на 35 млрд евро – фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото ОП

Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов России, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост политика в X (Twitter)

Прямая речь фон дер Ляйен: "Европейская Комиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Это еще один значительный вклад ЕС в восстановление Украины".

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Детали: Она подчеркнула, ежедневные российские атаки демонстрируют, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны ЕС.

Предыстория:

  • СМИ ранее сообщали, что Евросоюз планирует все же обеспечить новый кредит для Украины размером от 20 до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США – после того, как с согласованным G7 планом кредита на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ возникли проблемы.
  • Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованном лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Однако после того между ЕС и США остались разногласия относительно деталей.
  • Ранее неофициально сообщали, что растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис снизила перспективы быстрого согласования условий предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов.

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