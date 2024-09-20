ЕС предоставит Украине кредит на 35 млрд евро – фон дер Ляйен

Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов России, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост политика в X (Twitter)

Прямая речь фон дер Ляйен: "Европейская Комиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Это еще один значительный вклад ЕС в восстановление Украины".

Реклама:

Детали: Она подчеркнула, ежедневные российские атаки демонстрируют, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны ЕС.

Предыстория: