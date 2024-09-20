Батько, мати й син створили мережу конопляних ферм у трьох областях України
Правоохоронці затримали членів злочинного угруповання, яке організувало наркобізнес на території трьох областей.
Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура
Деталі: Повідомлено про підозру 6 особам – родині та їхнім спільникам за фактом організації вирощування коноплі та подальшого збуту канабісу в Україні.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили дві діючі "наркоферми" та одну – яку планували відкрити зловмисники. Потужність виробництва становила близько 1 кг канабісу за добу. Готовий "товар" продавали великими партіями перевіреним клієнтам.
За даними слідства, організувала цей "бізнес" сім’я - батько, мати та їх син, залучивши трьох спільників. Працювали у Київській, Чернівецькій та Черкаській областях.
Під час санкціонованих обшуків виявили та вилучили 25 кілограмів канабісу, більш ніж 1000 рослин конопель, добрива, обладнання, знаряддя та засоби для вирощування, висушування коноплі. Окрім того, правоохоронці вилучили чотири брикети з порошкоподібною речовиною - кокаїн, загальною масою близько 4 кілограмів.
За попередніми підрахунками вартість вилученого "товару" складає близько 40 мільйонів гривень.
Крім того, вилучено п’ять автомобілів преміумкласу, які зловмисники використовували у злочинній діяльності, загальною вартістю близько 300 тисяч доларів.
Наразі підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашніх арештів.
На вилучені автомобілі підозрюваних та обладнання для виготовлення наркотичних речовин накладено арешт.