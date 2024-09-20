Батько, мати й син створили мережу конопляних ферм у трьох областях України

Правоохоронці затримали членів злочинного угруповання, яке організувало наркобізнес на території трьох областей.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: Повідомлено про підозру 6 особам – родині та їхнім спільникам за фактом організації вирощування коноплі та подальшого збуту канабісу в Україні.

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Під час досудового розслідування правоохоронці встановили дві діючі "наркоферми" та одну – яку планували відкрити зловмисники. Потужність виробництва становила близько 1 кг канабісу за добу. Готовий "товар" продавали великими партіями перевіреним клієнтам.

За даними слідства, організувала цей "бізнес" сім’я - батько, мати та їх син, залучивши трьох спільників. Працювали у Київській, Чернівецькій та Черкаській областях.

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Під час санкціонованих обшуків виявили та вилучили 25 кілограмів канабісу, більш ніж 1000 рослин конопель, добрива, обладнання, знаряддя та засоби для вирощування, висушування коноплі. Окрім того, правоохоронці вилучили чотири брикети з порошкоподібною речовиною - кокаїн, загальною масою близько 4 кілограмів.

За попередніми підрахунками вартість вилученого "товару" складає близько 40 мільйонів гривень.

Крім того, вилучено п’ять автомобілів преміумкласу, які зловмисники використовували у злочинній діяльності, загальною вартістю близько 300 тисяч доларів.

Наразі підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашніх арештів.

На вилучені автомобілі підозрюваних та обладнання для виготовлення наркотичних речовин накладено арешт.