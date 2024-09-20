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Отец, мать и сын создали сеть конопляных ферм в трех областях Украины

Валентина РоманенкоПятница, 20 сентября 2024, 14:40
Отец, мать и сын создали сеть конопляных ферм в трех областях Украины
фото прокуратуры

Правоохранители задержали членов преступной группировки, которая организовала наркобизнес на территории трех областей.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: Сообщено о подозрении 6 лицам - семье и их сообщникам по факту организации выращивания конопли и дальнейшего сбыта каннабиса в Украине.

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Во время досудебного расследования правоохранители установили две действующие "наркофермы" и одну - которую планировали открыть злоумышленники. Мощность производства составляла около 1 кг каннабиса в сутки. Готовый "товар" продавали крупными партиями проверенным клиентам.

По данным следствия, организовала этот "бизнес" семья - отец, мать и их сын, привлекая трех сообщников. Работали в Киевской, Черновицкой и Черкасской областях.

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 Во время санкционированных обысков обнаружили и изъяли 25 килограммов каннабиса, более 1000 растений конопли, удобрения, оборудование, орудия и средства для выращивания, высушивания конопли. Кроме того, правоохранители изъяли четыре брикета с порошкообразным веществом - кокаин, общей массой около 4 килограммов.

 

По предварительным подсчетам стоимость изъятого "товара" составляет около 40 миллионов гривен.

Кроме того, изъято пять автомобилей премиум-класса, которые злоумышленники использовали в преступной деятельности, общей стоимостью около 300 тысяч долларов.

Подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей и домашних арестов.

 

На изъятые автомобили подозреваемых и оборудование для изготовления наркотических веществ наложен арест.

наркотикиполицияпрокуратура
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