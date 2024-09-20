Нардеп від "Батьківщини" може бути причетний до незаконного самобуду на держземлях – Bihus.info

Народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль може бути причетний до незаконного будівництва на державних землях в Чернігівській області.

Джерело: Bihus.info

Деталі: На Чернігівщині, на земельній ділянці державного підприємства "Ліси України", було зведено незаконні споруди, які суд визнав незаконними. З лютого 2024 року Прилуцька окружна прокуратура через суд намагається змусити знести споруди, але ситуація ускладнюється тим, що досі не встановлено відповідальних за будівництво.

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Проте журналісти кажуть, що все вказує на причетність до цієї справи народного депутата від партії "Батьківщина" Валерія Дубіля.

У рішенні Господарського суду Чернігівської області від 13 червня 2024 року зазначено, що площа захопленої ділянки становить 54 сотки.

Журналісти з'ясували, що вона в 2022 році була передана в користування благодійному фонду "Молодіжна ініціатива "Надія". Цей фонд пов’язаний із Валерієм Дубілем: він є головою наглядової ради, а серед засновників – двоє його синів.

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Скриншот з відео

Розслідувачі стверджують, що ще наприкінці 2021 року благодійний фонд попросив виділити йому в довгострокове користування – на 49 років – 4,4 гектара землі в лісі. Фінальний лист із проханням передати ліс у користування з усіма зібраними погодженнями "Надія" відправила до Чернігівської обласна адміністрація 10 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Чернігівська ОДА ухвалила рішення про передачу цієї землі фонду на п’ять років, але договір було підписано лише у березні 2024 року.

Скриншот з відео

Журналісти встановили, що будівництво самобуду почалося ще у 2017 році, задовго до офіційного укладення договору. Вже тоді були видимі ознаки зведення споруд, однак ні прокуратура, ні правоохоронці не вжили заходів, щоб зупинити незаконну забудову. Цікаво, що поряд розташований маєток родини Дубілів, що лише посилює підозри щодо їхньої участі в цьому будівництві.

На думку розслідувачів, усе вказує на те, що хтось був упевнений, що будувати можна, а "документи вже потім намалюються".

Також, за даними журналістів, Прилуцький райвідділ поліції навіть розслідував кримінальне провадження щодо захоплення ділянки з 2021 року. "Шукали тих, хто ділянку захопив та будується", – зазначають розслідувачі.

Більше того, журналісти стверджують, що в процесі розслідування Дубіль отримав доступ до їхніх запитів, зокрема, надісланих до прокуратури. Як саме документи опинилися у розпорядженні нардепа, невідомо. Проте сам Дубіль погодився на зустріч, хоч і відмовився від коментарів на камеру.

"Суд визнає, що будівництво незаконне, його треба зносити. Але зносити повинен той, хто будував. І це точно не "Ліси України". А фонд Дубіля прокуратура поки що не запитує", – йдеться в розслідуванні.





