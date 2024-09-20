Нардеп от "Батькивщины" может быть причастен к незаконному самострою на госземлях – Bihus.info

Народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль может быть причастен к незаконному строительству на государственных землях в Черниговской области.

Источник: Bihus.info

Народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль может быть причастен к незаконному строительству на государственных землях в Черниговской области.

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Источник: Bihus.info

Детали: На Черниговщине, на земельном участке государственного предприятия "Леса Украины", были возведены незаконные сооружения, которые суд признал незаконными. С февраля 2024 года Прилуцкая окружная прокуратура через суд пытается заставить снести сооружения, но ситуация осложняется тем, что до сих пор не установлены ответственные за строительство.

Однако журналисты говорят, что все указывает на причастность к этому делу народного депутата от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

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В решении Хозяйственного суда Черниговской области от 13 июня 2024 года указано, что площадь захваченного участка составляет 54 сотки.

Журналисты выяснили, что он в 2022 году был передан в пользование благотворительному фонду "Молодежная инициатива "Надежда". Этот фонд связан с Валерием Дубилем: он является председателем наблюдательного совета, а среди учредителей – двое его сыновей.

Скриншот с видео

Расследователи утверждают, что еще в конце 2021 года благотворительный фонд попросил выделить ему в долгосрочное пользование – на 49 лет – 4,4 гектара земли в лесу. Финальное письмо с просьбой передать лес в пользование со всеми собранными согласованиями "Надежда" отправила в Черниговскую областную администрацию 10 февраля 2022 года.

В сентябре 2022 года Черниговская ОГА приняла решение о передаче этой земли фонду на пять лет, но договор был подписан только в марте 2024 года.

Скриншот с видео

Журналисты установили, что строительство самостроя началось еще в 2017 году, задолго до официального заключения договора. Уже тогда были видимые признаки возведения сооружений, однако ни прокуратура, ни правоохранители не приняли мер, чтобы остановить незаконную застройку. Интересно, что рядом расположено имение семьи Дубилов, что только усиливает подозрения относительно их участия в этом строительстве.

По мнению расследователей, все указывает на то, что кто-то был уверен, что строить можно, а "документы уже потом нарисуются".

Также, по данным журналистов, Прилуцкий райотдел полиции даже расследовал уголовное производство по захвату участка с 2021 года. "Искали тех, кто участок захватил и строится", – отмечают расследователи.

Более того, журналисты утверждают, что в процессе расследования Дубиль получил доступ к их запросам, в частности, направленных в прокуратуру. Как именно документы оказались в распоряжении нардепа, неизвестно. Однако сам Дубиль согласился на встречу, хотя и отказался от комментариев на камеру.

"Суд признает, что строительство незаконно, его надо сносить. Но сносить должен тот, кто строил. И это точно не "Леса Украины". А фонд Дубиля прокуратура пока не спрашивает", – говорится в расследовании.





