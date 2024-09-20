У Франція підготували першу групу українців на літаках Alphajet

Збройні сили Франції повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.

Джерело: "Європейська правда".

Деталі: У Збройних силах Франції заявили про рішучу підтримку військових зусиль України.

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"Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet", – йдеться у повідомленні ЗС Франції у соцмережі X (Twitter).

Там зазначили, що центр Повітряних сил Франції готує пілотів для задоволення оперативних потреб Міноборони України з березня 2024 року.

Військово-повітряні сили Франції зобов’язалися за два роки навчити 26 українських пілотів. Однак, ЗМІ повідомляли, з березня навчання проходили 10 пілотів. Частина з них ніколи не літала, інші мали досвід польотів на навчально-тренувальних літаках L-39 Albatros.

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Після кількох місяців підготовки у Великій Британії, зокрема для вивчення англійської мови, в березні цього року група льотчиків прибула до Франції, де розпочала теоретичну та практичну підготовку.

Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16.

Для забезпечення належної експлуатації цих літаків та початку навчальних польотів Повітряно-космічним силам Франції довелося в останній момент зупинити процес виведення їх з експлуатації.

Після завершення навчання українські льотчики, як повідомлялося, мали вирушити до навчального центру в Румунії.

Тиждень тому стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.

ЗМІ писали, що льотчики з України будуть пілотувати навчальні F-16, надані Румунії Нідерландами. Це має зняти занепокоєння через погрози Росії знищувати літаки НАТО, які полетять до України.