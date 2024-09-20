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Во Франция подготовили первую группу украинцев на самолетах Alphajet

Иванна Костина, Алена МазуренкоПятница, 20 сентября 2024, 15:38

Вооруженные силы Франции сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.

Источник: "Европейская правда".

Детали: В Вооруженных силах Франции заявили о решительной поддержке военных усилий Украины.

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"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet", – говорится в сообщении ВС Франции в соцсети X (Twitter).

Там отметили, что центр Воздушных сил Франции готовит пилотов для удовлетворения оперативных потребностей Минобороны Украины с марта 2024 года.

Военно-воздушные силы Франции обязались за два года обучить 26 украинских пилотов. Однако, СМИ сообщали, с марта обучение проходили 10 пилотов. Часть из них никогда не летала, другие имели опыт полетов на учебно-тренировочных самолетах L-39 Albatros.

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После нескольких месяцев подготовки в Великобритании, в частности для изучения английского языка, в марте этого года группа летчиков прибыла во Францию, где начала теоретическую и практическую подготовку.

Для летной подготовки пилотов используются переданные Бельгией модифицированные реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet. Они оснащены панелью приборов, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации этих самолетов и начала учебных полетов Воздушно-космическим силам Франции пришлось в последний момент остановить процесс вывода их из эксплуатации.

После завершения обучения украинские летчики, как сообщалось, должны были отправиться в учебный центр в Румынии.

Неделю назад стало известно, что первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.

СМИ писали, что летчики из Украины будут пилотировать учебные F-16, предоставленные Румынии Нидерландами. Это должно снять беспокойство из-за угроз России уничтожать самолеты НАТО, которые полетят в Украину.

ФранцияистребителиУкраина
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